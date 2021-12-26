مشعان:الخنجر سيوافق على تولي الحلبوسي الرئاسة البرلمانية مقابل أموال خليجية

مشعان:الخنجر سيوافق على تولي الحلبوسي الرئاسة البرلمانية مقابل أموال خليجية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف عزم مشعان الجبوري، الاحد، عن بدء رئيس تحالفه خميس الخنجر بجولة عربية تشمل ثلاث دول برفقة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي بحثا عن الدعم، واصفا ما يجري بأنه “علمكشوف”.وقال الجبوري في حديث صحفي، تاكيدا لما كنا نقوله وينفيه البعض : خميس الخنجر زعيم تحالف عزم وصل الامارات بعد قطيعة دامت ست سنوات في بداية جولة ثنائية تضمه هو والرئيس الحلبوسي تشمل ثلاث دول عربية”.وأضاف الجبوري، أن الحلبوسي والخنجر سيبلغان خلال هذه الجولة “قادة تلك الدول اتفاقهم على العمل المشترك وتوزيع المناصب وان يكون الحلبوسي رئيسا للبرلمان المقبل مقابل اموال خليجية”.وكان الجبوري كشف في وقت سابق، عن وجود تصدع في تحالفه سيؤدي الى انشقاق 10 نواب بسبب الصراع على المناصب، مبينا ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استدعى الحلبوسي والخنجر وابلغهما بضرورة التوحد. يذكر ان الخنجر والحلبوسي اسبقيتهم الاولى انتفاخ الجيوب والعراق اسبقية متأخرة.

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