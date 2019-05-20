مشعان:النائب علي الصجري اشترى مقعده النيابي بمبلغ 25 مليار دينار

مشعان:النائب علي الصجري اشترى مقعده النيابي بمبلغ 25 مليار دينار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب السابق مشعان الجبوري، المرشح لرئاسة لجنة النزاهة النيابية علي الصجري بشراء مقعده النيابي بمبلغ 25 مليار دينار، وقال الجبوري في حوار متلفز ، إن “النائب علي الصجري اشترى مقعده بمبلغ 25 مليار دينار لأنه لم يحصل الا على 500 صوت في الانتخابات النيابية الماضية”.وأضاف، أن “علي الصجري لا يملك شهادة ثانوية وقام بنفس الوقت بتزوير شهادته الجامعية”، لافتا إلى أن “والد الصجري انتحر في السجن بقضية جنائية لكن الصجري استطاع الحصول على تعويض قيمته 95 مليار دينار”.

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