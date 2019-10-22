مشعان:رواتب المسؤولين مليون وثمانِـمائة ألف دولار شهريا بما فيهم المتقاعدين

مشعان:رواتب المسؤولين مليون وثمانِـمائة ألف دولار شهريا بما فيهم المتقاعدين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاءن، عن أرقام جديدة بشأن رواتب المسؤولين العراقيين.وقال الجبوري في حديث صحفي:”فليعلم الشعب.. شرعنا بالجمعية الوطنية عام 2005 منح انفسنا راتبا تقاعديا مدى الحياة بما يعادل راتب الوزير مع المخصصات”.واضاف الجبوري “استلم كل واحد منا لحين توحيد العبادي للرواتب التقاعدية حوالي مليون وثمانمائة الف دولار، اي كلفنا الدولة نصف مليار دولار، عدا رواتب الحمايات عن عملنا 9 اشهر فقط”.ويستعد المتظاهرون في العراق للخروج باحتجاجات عارمة يوم الجمعة المقبل، للتنديد بالفساد الاداري والمالي في الدولة العراقية، ونقص الخدمات والتعيينات.

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