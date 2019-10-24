مشعان:عبد المهدي سيرحل إلى غير رجعة

مشعان:عبد المهدي سيرحل إلى غير رجعة
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 بغداد/شبكة أخبارر العراق- فجر النائب السابق مشعان الجبوري، مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغريدة نشرها على موقع “تويتر”.وجاء في التغريدة التي ، إن “المحتمل توليهم منصب رئيس الوزراء بعد عادل عبد المهدي الذي سيرحل حتما هم كل من:
١- اسعد العيداني محافظ البصرة
٢- النائب السابق ومستشار رئيس الحمهورية حاليا علي شكري
٣- عدنان الزرفي
٤- قصي السهيل
٥- الجنرال عبد الوهاب الساعدي
هذا ويطالب المتظاهرون بالعشرات من المطالب من ابرزها هو استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.لكن وزير الإعمار العراقي بنكين ريكاني قال في تصريح صحفي، أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يستقيل ويعد الاستقالة هروباً من المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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