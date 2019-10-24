مشعان:عبد المهدي سيرحل إلى غير رجعة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
بالعراقي ” كلاوات نيابية..في زمن الانتفاضة الشعبية”
الصدر “يهدد” إذا تم الاعتداء على المتظاهرين
عبد المهدي:تقرير التحقيق في التظاهرات” مهني جدا” كتب من قبل خبراء في ميليشيات الحشد!!
حزب عراقي يطالب التحالف الدولي بحماية المتظاهرين من بطش الميليشيات الحكومية
النزاهة النيابية:ماضون في محاسبة المفتشين العموميين
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة المالية:سعر برميل النفط في موازنة 2020 لم يحدد سعره لحد الأن
عضو في المالية النيابية يطالب بتخفيض نسب النفقات التشغيلية في موازنة 2020
مشعان:رواتب المسؤولين مليون وثمانِـمائة ألف دولار شهريا بما فيهم المتقاعدين
الحكيم يطالب بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وكبار المسؤولين
المالية النيابية: تشكيل لجنة لتقدير الأموال المنهوبة
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران وأحزابها الميليشياوية في العراق ترفض إستقالة عبد المهدي
انتفاضة شباب العراق .. # إسقاط النظام الطائفي الفاسد
الانتخابات المحلية بين عزوف المواطن وتزوير النتائج ..مجالس المحافظات أس الفساد
لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
-
- متابعات خاصة
واشنطن:عبد المهدي إيراني الإرتباط وعلاقاتنا مع العراق “باردة”
شباب العراق:مرجعية النجف خذلت الشعب واصطفّت مع معسكر يزيد
شباب الانتفاضة يطالبون بأقالة عبد المهدي وإحالته للقضاء بجريمة القتل المتعمد
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج واقسى العقوبات على إيران
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
-
- اذاعة INN