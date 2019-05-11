مشعان:مجلس عبد المهدي لمكافحة الفساد لنصرة حيتان الفساد

مشعان:مجلس عبد المهدي لمكافحة الفساد لنصرة حيتان الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – اشترط النائب السابق، مشعان الجبوري،السبت، زج أحد من اسماهم بـ “كبار الفساد” من قبل مجلس مكافحة الفساد، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مقابل تقديم الأدلة الخاصة بالاتهامات التي أطلقت مؤخراً.وقال الجبوري عبر حسابه في فيسبوك: “مجلس مكافحة الفساد يتوعد مطلقي الاتهامات في الإعلام بالعقاب ان لم يقدموا له ما بحوزتهم من ادلة خلال اسبوعين!؟”.وأردف: “هذا الاعلان يحول مهمة المجلس من مكافحة الفساد الى منع الحديث عنه!”.وتابع الجبوري، أن “هذا التهديد لا يخيفنا ولن نسكت عن فضحهم ولن نقدم له ادلتنا قبل ان يضع أحد كبار الفاسدين في السجن”.

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