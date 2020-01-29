مشعان:مخطط من قبل سياسي السنّة في تحالف البناء لإستهداف الحشد الشعبي وتشكيل الإقليم

مشعان:مخطط من قبل سياسي السنّة في تحالف البناء لإستهداف الحشد الشعبي وتشكيل الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية مشعان الجبوري،الاربعاء، عن مخطط لتشكيل ميلشيات سنية لاستهداف الحشد الشعبي تمهيدا لاعلان الاقليم السني، مبينا ان الاجتماعات بين قادة الكتل السنية مستمرة بشأن الاقليم في دول عربية .وقال الجبوري في حوار متلفز ، ان ” الاجتماعات بين قادة الكتل السنية مستمرة بشان الاقليم في دول عربية واقليمية من اجل الخروج بمقررات نهائية”، مبينا ان “هناك مخططا داعشيا لاستهداف مقرات الحشد الشعبي بذريعة مجابهة التواجد العسكري الحكومي في حال منع مشروع الاقليم”.وأضاف الجبوري، أن “المناقشات بين بعض القادة تتضمن تشكيل مليشيات سنية مسلحة خلال المرحلة المقبلة لاغتيال قيادات بارزة في الحشد واثارة فتنة في المناطق السنية مجددا”.وافصح الجبوري عن “قيام سياسيين سنة يعملون حاليا ضمن تحالف البناء (لم يسمهم) بطلب دعم من احدى الدول لتشكيل ميليشيات مسلحة لمواجهة إيران”. 

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