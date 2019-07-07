مشعان يكشف عن اجتثاث جديد

مشعان يكشف عن اجتثاث جديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب السابق عن محافظة صلاح الدين مشعان الجبوري، اليوم الاحد، ما اسماهم بـ “الطائفيين في السلطات الاتحادية”، باختراع اجتثاث جديد لإقصاء السنة من المناصب.وقال الجبوري في بيان ، انه “بعد ان تم اقصاء غالبية السنة من وظائفهم بقانون اجتثاث البعث، ‏الطائفيون في السلطات الاتحادية يخترعون اجتثاثاً جديداً لأبنائنا”.واشار الى ان الاجتثاث الجديد يأتي “عبر المماطلة بتنفيذ قرار عودة العسكريين ومنع الموظفين المدخرة رواتبهم اي الذين لم يلتحقوا بوظائفهم عند سيطرة داعش من تولي اي منصب من رئيس قسم فما فوق”.

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