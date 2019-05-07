مصادر:أمريكا رفضت مناورات عسكرية بحرية بين العراق وإيران

مصادر:أمريكا رفضت مناورات عسكرية بحرية بين العراق وإيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، ان الادارة الامريكية رفضت اجراء مناورات عسكرية بحرية بين العراق وايران، كان من المفترض تنفيذها في وقت سابق.واضافت المصادر: ان “لقاء قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي تنكسيري، مع قائد القوة البحرية العراقية اللواء البحري الركن احمد جاسم معارج، كان الهدف منه اجراء مناورات بحرية مشتركة عراقية إيرانية”.وبين ان “واشنطن ابلغت الحكومة العراقية وعبر ممثليها في السفارة الامريكية ببغداد بأنها ترفض اجراء المناورات العسكرية بين البحرية العراقية والايرانية، لاسيما ان العمود الفقري للبحرية العراقية هو امريكي وبريطاني”.واشارت المصادر الى ان “طهران قد تضطر لتنظيم المناورة وحدها للرد على قرار واشنطن بإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب وان الحكومة العراقية وبعد تلقيها الرسائل قد تؤجل أي مناورات من هذا القبيل خشية امتعاض واشنطن”.وختمت المصادر بالقول “واشنطن قالت عبر الرسائل لحكومة بغداد بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي أحد بالاطلاع على أسرار المعدات الحديثة التي جرى تزويد البحرية العراقية بها وهي امريكية الصنع لاسيما ان ضباطا من البحرية الاميركية ما زالوا يعملون في البصرة لتطوير قدرات القوات البحرية العراقية”.

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