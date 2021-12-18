مصادر:إجماع سنّي بعدم تجديد ولاية ثانية للحلبوسي

مصادر:إجماع سنّي بعدم تجديد ولاية ثانية للحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مقربة من تحالفي عزم وتقدم، الخميس، عن اجماع سني على عدم تجديد ولاية محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان  لوجود خلاف كبير بينة وبين بعض القيادات السنية.وقال المصادر،  ان” اجتماعا سريا جرى بين القيادات البارزة في تقدم وعزم وتم الاتفاق على عدم التجديد للحلبوسي وتقديم ورقة عمل تتضمن 4 أسماء لقيادات وشخصيات سنية لرئاسة البرلمان للدورة النيابية الخامسة”، لافتا إلى ان” أغلبية أعضاء تقدم أصبحت لديهم قناعة تامة بعدم التجديد للحلبوسي”.وأضاف، ان” الأسماء التي تم ترشيحها بدلا عن الحلبوسي هي، محافظ الانبار علي فرحان، ووزير التربية الأسبق محمد تميم، والمتحدث باسم تقدم يحيى المحمدي، ووزير الزراعة السابق فلاح زيدان”، مبينا، ان” هذه الأسماء سيتم طرحها في اجتماع سني موحد للتصويت عليها “.من جانبه أكد القيادي في تحالف العزم عيسى الساير العيساوي، السبت، أن “تحالفه مع عدم التجديد لولاية ثانية لرئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي”، مشيرا إلى أن “النقاشات حول المنصب رشحت أسماء بديلة كثيرة”.

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