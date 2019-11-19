مصادر:اشتباكات بالايدي وفوضى داخل مبنى مجلس محافظة نينوى

مصادر:اشتباكات بالايدي وفوضى داخل مبنى مجلس محافظة نينوى
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الموصل/شبكة أخبار العراق- افادت مصادر محلية، الثلاثاء، باندلاع اشتباكات بالايدي وفوضى داخل مبنى مجلس محافظة نينوى.وقالت المصادر، لـ/موازين نيوز/، إن “اشتباكات بالايدي حدثت اليوم بين اعضاء مجلس محافظة نينوى، وحدوث فوضى عارمة داخل مقر المجلس بسبب الطلب لإقالة المحافظ منصور المرعيد”.ولفت إلى، أن “قوات أمنية كبيرة انتشرت في محيطه وتم طرد اعضاء المجلس خارج البناية”.

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