مصادر:الأكراد سيصوتون على حكومة علاوي بعد تخصيص 4 وزارات لهم

مصادر:الأكراد سيصوتون على حكومة علاوي بعد تخصيص 4 وزارات لهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، الخميس، سيناريو الاتفاق الذي سيجري بين الكرد ورئيس الحكومة المكلف محمد علاوي لتمرير كابينته.وقالت المصادر، إن “الكرد سيتوصلون لتفاهم مع علاوي يقضي بالآتي: وزارة المالية والتجارة ترشح بالتفاهم مع الحزب الديمقراطي، ووزارة العدل ترشح بالاتفاق والتفاهم مع الاتحاد الوطني الكردستاني”.وتابعت: “وزارة أو ممثلية إقليم كردستان في مجلس الوزراء العراقي ترشح بالاتفاق مع حركة التغيير”.وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، بوقت ، إن “الكتل الكردستانية ستحضر جلسة التصويت على حكومة محمد علاوي المقرر عقدها اليوم”.وأضاف: “لكنها بانتظار الموقف الأخير من المفاوضات بين علاوي ووفد إقليم كردستان بشأن الوزارات المخصصة للكرد وبعدها سيقررون التصويت للكابينة من عدمه”.

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