- سياسية
مصدر سياسي:(6) نواب خسروا مقاعدهم في ديالى
مصادر سياسية:الأيام المقبلة ستشهد حالات استبعاد لعدد من الفائزين
السوداني يدعو إلى رفع حظر الطيران العراقي من قبل الاتحاد الأوروبي
خبير قانوني يطالب رئيس البرلمان الجديد بتطبيق النظام الداخلي والقوانين والنصوص الدستورية
الإطار:نحن الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة من مسؤوليتنا
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
البنك المركزي:تراجع في نمو حجم الودائع لدى المصارف العراقية
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
المرصد الأخضر:تركيا رفضت إطلاق المياه في نهري دجلة والفرات بحسب إتفاق الذل مع السوداني
سومو:تصدير أكثر من(2)مليون طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثالث من 2025
البنك المركزي ينفي هبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار
- رياضية
- تحقيقات
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
شبكات المراقبة الانتخابية:41% هي نسبة المشاركة في الانتخابات
نائب:فشل السوداني وحكومته وراء الجفاف في العراق
الضمير الإيراني العامري:إيران فقط لها الحق في تشكيل الحكومة المقبلة
المالكي:آلية تشكيل الحكومة المقبلة لاتختلف عن السابقات”توافقية”
