مصادر سياسية:الأيام المقبلة ستشهد حالات استبعاد لعدد من الفائزين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر سياسية مطلعة،الخميس،إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد حالات استبعاد لعدد من الفائزين، سواء بسبب الطعون المقدمة، أو تقارير الأجهزة المختصة، أو بناءً على تسريبات قيد التدقيق. هذه التغييرات المتوقعة قد تؤثر على مقاعد بعض الكتل، وبالتالي على التحالفات التي يجري التفاوض عليها حالياً لتشكيل الكتلة الأكبر.

