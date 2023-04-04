مصادر:الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لصالح الإقليم

مصادر:الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لصالح الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شبكة دايفدسكورس الدولية المعنية بالشؤون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل حول إعادة صادرات نفط كردستان الى السوق الدولية عبر ميناء جيهان التركي.وقالت الشبكة نقلا عن مسؤولين رفضوا الكشف عن أسمائهم ، إن “الاتفاق بين الجانبين تضمن منح شركة سومو الحكومية مسؤولية تصدير نفط الإقليم بالتوافق مع الجانب التركي، الامر الذي سيمنع حكومة الإقليم من تصدير النفط دون العودة الى بغداد”.واضافت أن “عائدات النفط المصدر من إقليم كردستان بحسب تصريحات المسؤولين للشبكة، سيتم وضعها بحساب داخل البنك المركزي العراقي باسم حكومة إقليم كردستان العراق”، فيما أكدوا أن “بغداد ستملك صلاحية الدخول الى الحساب ومراجعته بالإضافة الى تمرير عمليات الانفاق المطلوبة من حكومة الإقليم”.وفي وقت سابق من اليوم، وقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاتفاق النفطي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.وأعلن السوداني في مؤتمر صحافي ، “توقيع الاتفاق النفطي مع حكومي إقليم كردستان العراق”. كما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة سومو للكرد. وبهذا الاتفاق سيتم استئناف تصدير النفط من اقليم كردستان الى جيهان التركي بعد ان تم ايقافها على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط الاتحادية.وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني قد وصل ،صباح اليوم الثلاثاء، الى العاصمة بغداد لتوقيع الاتفاقية النفطية مع الحكومة الاتحادية.  

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