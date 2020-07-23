مصادر:التواريخ المقترحة للانتخابات المبكرة

مصادر:التواريخ المقترحة للانتخابات المبكرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية عن التواريخ المقترحة لإجراء الانتخابات المبكرة . وقالت المصادر ان التواريخ هي كالآتي :

١-٤-٢٠٢١ اقتراح بعض الكتل السياسية

‏١-٦-٢٠٢١ اقتراح الامم المتحدة

‏١-١٠-٢٠٢١ اقتراح الحكومة العراقية

وكانت الكتل السياسية قد اجتمعت مع رئيس البرلمان مساء يوم امس ناقش المجتمعون إكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات،وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 

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