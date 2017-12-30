مصادر:الحكومة الاتحادية مصّرة على تنفيذ قراراتها بشأن حل الخلافات مع الإقليم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم السبت، بفشل محادثات اخيرة حول مستقبل كركوك بين ممثلين عن الحكومة العراقية وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني بسبب نقاط خلافية.واضافت، أن ” الحكومة العراقية رفضت مقترحات قدمها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الملفات العالقة بين بغداد وأربيل”.وقالت المصادر إن ” جميع المقترحات التي قدمها الوفد الكردستاني الذي وصل إلى بغداد أمس الأول، حول الأوضاع في محافظة كركوك رفضتها الحكومة الاتحادية مبينة أن الحكومة الاتحادية أبلغت الوفد أنها لن تتراجع عن أي من قراراتها المتعلقة بإقليم كردستان”.واضافت ان الحكومة العراقية شددت على أن ” القرارات التي اتخذها البرلمان والقضاء ملزمة، وأن أي حديث عن الأوضاع الحالية يتطلب الالتزام بقرارات البرلمان والحكومة والمحكمة الاتحادية”.وأفادت المصادر بأن ” الوفد الكردستاني الذي ضم نوابا عن كركوك، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني خالد شواني، طلب من الحكومة الاتحادية المزيد من الوقت في ما يتعلق بقضية كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، وإجراء جولة جديدة من المفاوضات.,وصل وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، (حزب طالباني)، الخميس الماضي، الى العاصمة بغداد، لبحث ازمة كركوك مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.