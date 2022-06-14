مصادر:الحلبوسي والخنجر لديهم نوايا مبيتة ضد الصدر وسعداء باستقالة كتلته

مصادر:الحلبوسي والخنجر لديهم نوايا مبيتة ضد الصدر وسعداء باستقالة كتلته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اسرع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد ساعات قليلة من توقيع استقالات نواب التيار الصدري الإعلان عن استبدال جميع نواب الكتلة الصدرية بنواب جدد في اشارة واضحة لوجود نوايا مبيتة من قبل قادة تحالف السيادة بالتخلي عن مشروع زعيم التيار الصدري  مقتدى .وترى المصادر السياسية ، عن “خميس الخنجر وحليفه محمد الحلبوسي استقويا بالتيار الصدري للحصول على كرسي رئاسة البرلمان وثم تخليا عنه بشكل تدريجي ليصل الأمر الى استحواذ الحلبوسي على 5 مقاعد نيابية جديدة من حصة التيار الصدري سابقا”.وأضافت أن “إعلان الحلبوسي من عمان وهي احدى اهم حواضنه الاقليمية لدعمه خلال توليه رئاسة البرلمان انتهاء عهد الكتلة الصدرية واستبدالهم بالمرشحين الخاسرين ضمن دوائرهم يدل على وجود نويا مبيتة وعدم ايمان الحلبوسي والخنجر بمشروع الخنجر في تشكيل حكومة اغلبية بل كان يطمحان لزيادة حصتمها في اي مشروع سياسي مقبل”.واشارت الى ان “الصدر تلقى طعنة من الخنجر حيث نجح الأخير بدفع اهم الشخصيات الشيعية نحو الاستقالة والابتعاد طوعيا عن العملية السياسية بدلا من التحالف مع قوى الاطار التنسيقي التي حاولات مرارا وتكررا  اقناع الصدر بترتيب البيت الشيعي والانطلاق باتجاه الفضاء الوطني”.

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