مصادر:الخنجر والحلبوسي فشلا في تغيير (10)مدراء في ديالى

مصادر:الخنجر والحلبوسي فشلا في تغيير (10)مدراء في ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، السبت، عن “فشل” اتفاق تحالفي خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي في تغيير 10 من مدراء الدوائر في محافظة ديالى.وقالت المصادر ،ان” تحالفي الحلبوسي والخنجر عقدا قبل اكثر من اسبوع اتفاقا على دعم خطة واسعة للتغيير في ديالى تشمل في مرحلته الاولى 10 من مدراء الدوائر المهمة من خلال محاور عدة بينها الضغط على حكومة الكاظمي ووزارئها لدعم هذه الخطوة”.واضافت المصادر،ان “خلافات حول اسماء المرشحين ووجود رغبة من بعض النواب ببقاء مدراء في مواقعهم بالوقت الحالي خلق خلافات دفعت الى التريث في هذه الخطوة الى اشعار آخر”.وأوضحت، أن “بعض نواب تحالفي الخنجر والحلبوسي طرحوا فكرة التغيير على مدار اسابيع وتعهدوا بانها قريبة جدا لكن في الحقيقة انها فشلت وتم تأجيلها الى اشعار آخر”. 

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