مصادر:الصدر تراجع عن مقاطعته اللفظية للانتخابات بتوجيه من حسن نصرالله ومحمد رضا السيستاني

مصادر:الصدر تراجع عن مقاطعته اللفظية للانتخابات بتوجيه من حسن نصرالله ومحمد رضا السيستاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، اليوم السبت، عن اخر تطورات إقناع مقتدى الصدر المقاطع لفظيا من الانتخابات بالعودة لخوضها.وقالت المصادر لشبكة أخبار العراق، ان “زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله ومحمد رضال السيستاني وبامر إيرني اتصلوا بمقتدى الصدر للتراجع عن مقاطعته  اللفظية من الانتخابات ، وأكدت المصادر ان الصدر وافق  على المشاركة وسيعلن ذلك  لاحقا ببيان صادر منه بعد انهاء عاشوراء .

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