آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصادر:القوات الأمريكية نشرت منظومة صواريخ الباتريوت في الانبار وأربيل
المالية النيابية:الحكومة تتحمل مسؤولية دفع أجور ورواتب الكسبة والاجراء اليوميين
تحالف الفتح:معظم الكتل السياسية ترفض الزرفي
تحالف سائرون:تصويتنا للزرفي “مرهون” بقناعة البرلمان في برنامجه الحكومي
العمليات المشتركة:انسحاب قوات التحالف إلى بلدانها
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية:الحكومة تتحمل مسؤولية دفع أجور ورواتب الكسبة والاجراء اليوميين
نيويورك تايمز:العراق يمر في كارثة اقتصادية ومالية
خلية الأزمة:التبرعات التي أعلن عنها البنك المركزي لمواجهة كورونا ” كذب”
مكتب عبد المهدي:الصين الحليف الإستراتيجي للعراق
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
-
- اذاعة INN