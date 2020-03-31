مصادر:القوات الأمريكية نشرت منظومة صواريخ الباتريوت في الانبار وأربيل

مصادر:القوات الأمريكية نشرت منظومة صواريخ الباتريوت في الانبار وأربيل
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بغداد/شبكة أخبار العراق- نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر عسكرية أمريكية وعراقية أن الولايات المتحدة بدأت في نشر منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في العراق.وقالت المصادر إن إحدى بطاريات باتريوت وصلت إلى قاعدة عين الأسد غرب العراق الأسبوع الماضي، ويجري تركيبها.ويوجد جنود أمريكيون في القاعدة التي تعرضت لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية في يناير/ كانون الثاني الماضي ردا على اغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد.وتتكون أنظمة باتريوت من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.وقال مسؤول أمريكي إن بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، مضيفا أن بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.وأشار دبلوماسي غربي في بغداد إلى أن “هدف الولايات المتحدة من الباتريوت، هو حماية قواتها الموجودة الآن في عدد أقل من القواعد”.

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