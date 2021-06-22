مصادر:بناء المفاعلات النووية في العراق لتوليد الطاقة الكهربائية “قيد البحث”

مصادر:بناء المفاعلات النووية في العراق لتوليد الطاقة الكهربائية “قيد البحث”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر مطلعة في الوكالة الروسية للطاقة الذرية “روس آتوم”، أن مشروع بناء الجانب الروسي مفاعلات كهرذرية في العراق لا يزال قيد البحث، لافتة إلى تشكيل هيئة تنظيمية للتعاون النووي مع العراق.وقالت المصادر : “في إطار الحوار مع الشركاء العراقيين حول القضايا النووية، تجرى مناقشة جدول الأعمال الكامل للتعاون المحتمل سواء في مجال الطاقة أو في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية”.وأضافت: “بالتوازي مع ذلك يجري العمل على تشكيل هيئة تنظيمية لمثل هذا التعاون”.من جهتها، أعلنت السلطات العراقية أنها “تنوي بناء 8 مفاعلات كهرذرية بقيمة نحو أربعين مليار دولار خلال السنوات المقبلة لمعالجة نقص الكهرباء في البلاد والاستجابة للطلب المتزايد سنويا خاصة في فصل الصيف”.

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