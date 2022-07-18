مصادر:تحالف السيادة يخسر وجوده في ديالى

مصادر:تحالف السيادة يخسر وجوده في ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، الاثنين، عن قلق شديد يشعر به تحالف السيادة من فقدان قواعده الشعبية في ديالى، مشيرا الى أن 5 قوى سنية تستعد لسد الفراغ في المحافظة.قالت المصادر ،ان” العديد من نواب السيادة طرحوا مؤخرا قلقهم البالغ من فقدان التحالف لقواعده الشعبية في ديالى في ظل انهيار شعبيتهم ووجود حراك بدء يتصاعد بالنقد اللاذع بسبب ضعف دورهم في مشهد المحافظة بشكل عام وعدم الايفاء بوعودهم في التغير”.واضافت، ان “قلق السيادة بدأ يتصاعد في ظل وجود 5 قوى سنية بدأت تفتح مكاتب في بعقوبة لسد الفراغ بعد ضعف متسارع لتحالف السيادة ووجود رفض شعبي له في بعض المناطق التي شكلت اهم الداعمين له في الانتخابات الاخيرة”.واشارت المصادر الى ان “اغلب نواب السيادة لديهم تحفظات على ادارة ملف ديالى وعدم دعم الحلبوسي له وهذا ما دفع الى ضعف في النطاق السياسي الذي سمح لبقية القوى السنية بفتح مكاتب سياسية”. 

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