مصادر:تدمير “مجمع الإمام علي الميليشياوي” على الحدود السورية العراقية تدميرا كاملاً

مصادر:تدمير “مجمع الإمام علي الميليشياوي” على الحدود السورية العراقية تدميرا كاملاً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر محلية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن الضربة التي استهدفت مواقع الحشد في منطقة البوكمال السورية يوم أمس.وقالت المصادر محلية، إن “أربع غارات استهدفت “مجمع الإمام علي” التابع لفصائل بالحشد الشعلي قرب المنطقة الصناعية في البوكمال، ودمرته بشكل كامل”.وأوضحت، أن “القصف الذي استهدف مواقع عدة في محيط المدينة، أسفر عن اندلاع حرائق ووقوع انفجارات يعتقد أنها ناجمة عن إصابة مستودعات سلاح وذخيرة”.وأشارت المصادر، إلى أن “القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات، مع وصول سيارات إسعاف إلى مناطق الاستهداف”.وأكدت أن “القصف استهدف القاعدة العسكرية التي بنتها إيران على الحدود السورية – العراقية أخيراً، والتي أطلقت عليها اسم “مجمع الإمام علي”، ومواقع عدة لكتائب “حزب الله” العراقية، و”النجباء” و”فاطميون” الأفغانية المرتبطة بـ”الحرس الثوري الإيراني”.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية استهدفت مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة وسلاح في البوكمال ومحيطها، متحدثاً عن مقتل ما لا يقل عن 18 مقاتلاً، موزعين بين إيرانيين وعناصر من ميليشيا الحشد الشعبي .وقال “المرصد” إن “طائرات مجهولة استهدفت مواقع للإيرانيين في كل من: مركز الإمام علي، منطقة الحزام الأخضر، المنطقة الصناعية، وفي قرية العباس بالقرب من مدينة البوكمال، والمعبر الحدودي مع العراق، ومواقع أخرى في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي”.ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هذه الغارات، علماً أنها تعهّدت بمنع إيران من ترسيخ وجودها عسكرياً في سوريا.

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