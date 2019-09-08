مصادر:تشكيل جبهة معارضة بين ائتلاف النصر وتيار الحكمة وصلت إلى مراحل متقدمة

مصادر:تشكيل جبهة معارضة بين ائتلاف النصر وتيار الحكمة وصلت إلى مراحل متقدمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، الأحد، تفاصيل جديدة عن مفاوضات تشكيل جبهة المعارضة.وقالت المصادر المقربة من مفاوضات تشكيل جبهة المعارضة، إن “الحوارات بين “تيار الحكمة” و”تحالف النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وصلت الى مراحل متقدمة”.وأكدت، أن “الخلاف الوحيد المتبقي يرتبط بمسائل بسيطة، تتعلق بشكل وإدارة الجبهة المعارضة”.وأشارت المصادر، إلى “إجراء اتصالات مكثفة مع قوى عربية سنية غير مشاركة بحكومة عبد المهدي، متحدثة عن الحصول على إشارات إيجابية من قبلها”.وتابعت، أن “تيار الحكمة” يريد إشراك أكبر عدد من القوى السياسية المعارضة في عملية اختيار وزراء الظل ليحصلوا على أكبر قدرٍ من المقبولية”.وقال القيادي في “تيار الحكمة” فادي الشمري، بوقت سابق، إن عدد وزراء الظلّ سيكون 22، وسيتم اختيارهم تباعاً من المستقلين والمتخصصين وفقاً لمعايير معينة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مسألة اختيار رئيس لـ”حكومة الظلّ” لم تبحث بعد.وأوضح الشمري أن التيار الذي ينتمي إليه “يقوم حالياً بإجراء مفاوضات مع قوى سياسية ومجتمعية بهدف إقناعها بالانضمام الى جبهة المعارضة”، مؤكداً أن هذه الجبهة “ستعلن برنامجها خلال أسابيع، على أن يعلن عن أسماء المشاركين في حكومة الظلّ خلال شهرين، بالتزامن مع الكشف عن القوى والجهات والشخصيات التي تتألف منها الجبهة”.

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