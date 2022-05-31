مصادر:تفكك في تحالف السيادة فرع ديالى

مصادر:تفكك في تحالف السيادة فرع ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، عن توقف ما اسمته بريد تحالف السيادة في محافظة ديالى، مشيرة الى أن ذلك يعني ان تفكك التحالف بات قاب قوسين او أدنى.وأفادت المصادر ،ان” قيادة تحالف السيادة كانت تعتمد على بريد الالكتروني بالاضافة الى كروب واتساب في نقل الاوامر والتعليمات وحتى الكتب الصادرة عن مقر التحالف لجميع المحافظات ومنها ديالى سواء اكانت للنواب او القيادات المحلية”.واضافت المصادر،ان” البريد توقف منذ اسبوعين بشكل تام دون اي ارسال للكتب او التعليمات ما اثار لغطا حيال مجريات مايحصل في رئاسة تحالف السيادة وسط تأكيدات بأن تفككه بات حقيقة ولم تعد الخلافات في موضع الاحتواء خاصة مع ماحدث في صلاح الدين وقضية مشعان الجبوري والتطورات في الانبار والموصل”.واشارت الى ان “قيادات مهمة في السيادة تدرك بان التحالف لم يستمر ولكنها تحاول اخفاء الخلافات تحت مبدا احداث عارضية ستنتهي قريبا”.ويمتلك تحالف السيادة 8 نواب في محافظة ديالى من اصل 14 نائب وهم ينتمون مناصفة الى حزبي خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي.

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