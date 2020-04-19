مصادر:تكتل الخنجر الجديد المدعوم من الحرس الثوري يسعى لإندماج العراق مع إيران

مصادر:تكتل الخنجر الجديد المدعوم من الحرس الثوري يسعى لإندماج العراق مع إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت مصادر سياسية مطلعة ، الأحد، عن تشكيل تكتل برلماني سني جديد تحت اسم ” ائتلاف المدن المحررة” بقيادة خميس الخنجر المدعوم ايرانيا وحشدويا، مؤكدة أن التكتل الجديد يهدف لتحقيق ثلاثة ملفات مهمة في الحكومة الجديدة.وافادت، إن “التكتل يهدف إلى تحقيق ثلاثة ملفات مهمة في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي”، مبينة أن “ائتلاف المناطق المحررة يضم ٢٥ نائبا سنيا داخل البرلمان العراقي”.وأضافت أن “الهدف من تشكيل التكتل الجديد انجاز ثلاث ملفات مهمة أبرزها عودة النازحين وتخصيص المناصب وملف  توسيع العلاقات مع  قطر وايران حتى الاندماج ”.وأشارت المصادر إلى أن “هناك رغبات لأعضاء من داخل تحالف القوى العراقية بالانضمام إلى الائتلاف الجديد خلال الأيام القادمة”. يذكر ان الخنجر مصنف إرهابي وذيل إيراني ومشمول بالعقوبات الأمريكية وفق قرارها ولايزال القرار نافذا ومحروق في الشارع العراقي لكونه خائن.

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