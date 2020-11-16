مصادر:تمرين أمريكي بالذخيرة الحية داخل محيط السفارة

مصادر:تمرين أمريكي بالذخيرة الحية داخل محيط السفارة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر استخبارية، الإثنين، أن وحدات قتالية داخل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، تنفذ منذ ثلاثة أيام تمارين بالذخيرة الحيّة، وذلك في إجراء غير مألوف.وقالت المصادر بحسب صحيفة العرب اللندنية، إن “جهات سياسية وأمنية عراقية تعكف على دراسة هذا التحرّك غير الاعتيادي ولا تستثني أن يكون مؤشّرا على قرارات مفصلية قد تكون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتّخذتها وتنوي تنفيذها في ما تبقّى من ولايتها التي تنتهي رسميا في العشرين من شهر يناير القادم”.وتحرص القوات الأميركية في العراق، على إجراء مناوراتها وتدريباتها العسكرية بعيدا عن أنظار المدنيين العراقيين. ولكن منذ تزايد عمليات استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا مطلع العام الجاري، بادرت القوات الأميركية إلى إجراء مناورات عسكرية داخل المنطقة الخضراء في وضح النهار، كما حدث مع منظومة الدفاع الجوي التي اختُبرت في وقت سابق على الملأ في بغداد، محدثة دويا مفزعا.ويعتقد مراقبون، أن الولايات المتحدة تجهّز لأمر ما في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب، قد يتراوح بين هجوم واسع داخل الأراضي الإيرانية أو عمليات تستهدف مصالح ايران الخارجية في بغداد وبيروت.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تأكيد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر عزمه تسريع سحب قوات بلاده من أفغانستان والشرق الأوسط حيث يرى أنّه قد “حان وقت العودة إلى الوطن”.

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