مصادر:حراك سياسي لإقناع الزرفي بالاعتذار مقابل منصب رفيع لتمرير مرشح إيران

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تحالف الفتح:القوى السنية والكردية مع مرشح أحزاب الحشد لرئاسة الوزراء
الفلاحي:تمديد حظر التجوال للشهر الخامس المقبل تحت الدراسة
نائب:الحلبوسي فشل في الحصول على وزارات “الخبزة”
تيار عموري:نحن مع مرشح فصائل الحشد لرئاسة الوزراء
ميليشيا الأبدال:عبد المهدي أبلغ هيئة الحشد بالاستعداد للرد على الهجوم الأمريكي المحتمل!
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المالية النيابية:الحكومة تتحمل مسؤولية دفع أجور ورواتب الكسبة والاجراء اليوميين
نيويورك تايمز:العراق يمر في كارثة اقتصادية ومالية
خلية الأزمة:التبرعات التي أعلن عنها البنك المركزي لمواجهة كورونا ” كذب”
مكتب عبد المهدي:الصين الحليف الإستراتيجي للعراق
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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