مصادر:حراك سياسي لإقناع الزرفي بالاعتذار مقابل منصب رفيع لتمرير مرشح إيران

مصادر:حراك سياسي لإقناع الزرفي بالاعتذار مقابل منصب رفيع لتمرير مرشح إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة على مفاوضات تشكيل الحكومة، الأربعاء، عن حراك سياسي لاقناع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بالتنازل عن تكليفه مقابل منصب رفيع بالحكومة الجديدة.وأفادت المصادر، إن “الكتل السياسية اقترحت إقناع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بالتنازل عن تكليفه مقابل تمرير مرشح إيران”.وأضافت، أن “المقترح تضمن مقابل تنازله عن تكليفه سيتم منحه منصب رفيع في الحكومة الجديدة”.وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أن الرئيس برهم صالح كلف (الثلاثاء 17 آذار 2020)، محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي. والزرفي عضو سابق في حزب الدعوة الشيعي، وأمامه ثلاثون يوما لاختيار تشكيلة تتمكن من الفوز بثقة البرلمان.

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