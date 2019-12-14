مصادر:حزب بارزاني وافق على السوداني لرئاسة الوزراء لأنه تعهد بأستمرار العمل بالإتفاق النفطي والمالي المبرم مع عبد المهدي!

مصادر:حزب بارزاني وافق على السوداني لرئاسة الوزراء لأنه تعهد بأستمرار العمل بالإتفاق النفطي والمالي المبرم مع عبد المهدي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، السبت، الموقف الكردي من ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، لافتة إلى أن الحزب الديمقراطي يدعمه لرئاسة الحكومة.وقالت المصادر، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يوافق على طرح اسم السوداني ويدعم ترشيحه لرئاسة الحكومة “.وأضافت، أن “ذلك يأتي بعد تعهد السوداني للوفد الكردي بالبقاء على جميع الاتفاقيات السابقة التي ابرمت في عهد عبد المهدي”.وأعلن محمد شياع السوداني، بوقت سابق، استقالته من حزب الدعوة تنظيم العراق. وكشفت تسريبات أن سبب استقالته تأتي لترشيحه لمنصب رئيس الحكومة بدعم إيراني وبموافقة مقتدى الصدر استجابة للأمر الايراني ولهذا السبب غلق مقتدى  موقعه الالكتروني لانه هو سبب خراب العراق وان الصدر عمل بنفس طريقته السابقة عند دعم ترشيح ابراهيم الجعفري ثم المالكي ثم العبادي وبعدها عبد المهدي.

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