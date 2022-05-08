مصادر:خلافات كبيرة داخل تحالف السيادة

مصادر:خلافات كبيرة داخل تحالف السيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة، الاحد، تاجيل اجتماع نواب تحالف السيادة عن ديالى للشهر الثاني على التوالي بسبب تفاقم الخلافات.وقالت المصادر ،ان” نواب تحالف السيادة عن ديالى والبالغ عددهم 8 كان من المؤمل عقد اجتماع دوري اليوم لكنه اجل الى اشعار اخر وهذا ثالث تاجيل خلال شهرين”.واضافت المصادر،ان “تأجيل الاجتماع يكشف عن تفاقم الخلافات بين اقطاب تحالف السيادة في بغداد والتي تقف وراء تأجيل هكذا اجتماعات دورية كانت تعقد لتوحيد الروى والمواقف حيال ملفات عدة تخص ديالى والشان العام على مستوى البلاد”.واشارت الى انه “لم ترصد اي اجتماعات ثنائية بين نواب السيادة في الاونة الاخيرة في صورة عكست عن وجود خلافات بدات تطفو على السطح في الاونة الاخيرة”. 

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