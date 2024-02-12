مصادر:رئاسة شبكة الإعلام العراقي لحزب الدعوة ورئاسة مجلس الأمناء لميليشيا العصائب

مصادر:رئاسة شبكة الإعلام العراقي لحزب الدعوة ورئاسة مجلس الأمناء لميليشيا العصائب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر موثوقة ما يجري داخل شبكة الإعلام العراقي التي توشك على تغييرات دراماتيكية تبدأ باستبعاد رئيسها نبيل جاسم وتوزيع المناصب مناصفة بين ائتلاف المالكي  وميليشيا عصائب أهل الحق“.وكان من المفترض أن تجري هذه التغييرات قبل أشهر، لكن ”الإطار التنسيقي“ قرر تأجيلها للانشغال بتشكيل مجالس المحافظات واختيار المحافظين.وستحصل كتلة المالكي “بسبب إصراره”، على منصب رئيس الشبكة، فيما سيذهب مجلس الأمناء إلى قيس الخزعلي، كما تقول المصادر.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، في تشرين الثاني 2022، بدا من المستحيل استمرار نبيل جاسم، المغضوب عليه، وبقاؤه لا يخدم مصالح قوى في الإطار التنسيقي تسعى لاستعادة الإعلام الحكومي بغياب التيار الصدري.وفي 30 كانون الأول الماضي، قرر البرلمان تأجيل استجواب الرئيس الحالي لشبكة الإعلام بطلب منه، وفقاً لبيان رئاسة المجلس.وبحسب المصادر، فإن محاولات قادها رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، لم تكن كافية لمنع استجواب جاسم في البرلمان ، والمضي بإعلان التغييرات الجديدة في شبكة الإعلام ، كما أن هناك صراع شديد بين ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق للظفر برئاسة الشبكة.واضافت المصادر، هناك اتفاق غير معلن بين ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق بأن يكون منصب رئيس شبكة الإعلام العراقي من حصة زعيم الائتلاف نوري المالكي.ورئاسة مجلس الأمناء للعصائب ، واكدت المصادر ان المرشحين المطروحين على طاولة المالكي، هم: علي الشلاه وفضل فرج الله (رئيسان سابقان للشبكة) ، ومحمد الحمد المقرب من المالكي. إلا أن محمد الحمد هو الأقرب خصوصاً بعد استقالته من مجلس امناء هيئة الإعلام والاتصالات.في المقابل، ستذهب رئاسة مجلس أمناء شبكة الإعلام إلى العصائب، والمرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب هو سند الحمداني، الذي يشغل حالياً منصب مدير عام قناة العهد ومنصب مدير عام في وزارة النفط.مجلس أمناء شبكة الإعلام سيتضمن شخصية من دولة القانون واثنين من الموظفين الكبار في الشبكة، فضلاً عن شخصية من المكونات السياسية الأخرى.التغييرات ستكون بعد حسم قضية رئيس الشبكة الحالي نبيل جاسم، وهو في صدد الخضوع للاستجواب داخل مجلس النواب العراقي على خلفية ملفات عديدة، بينها إدعاء بمنحه الأعمال الدرامية إلى شركة إنتاج واحدة، دون غيرها.هذه الأيام، يضغط زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، على الكتل الشيعية من أجل الإبقاء على نبيل جاسم في المنصب، لكن الغالبية في الإطار حسموا أمرهم باستجوابه .شبكة الإعلام تمتلك قنوات تلفزيونية مثل العراقية العامة والإخبارية والرياضية، وإذاعة جمهورية العراق، والفرقان، وراديو العراقية، فضلاً عن وكالة الانباء العراقية وجريدة الصباح ومجلة الشبكة، بالاضافة إلى معهد التدريب الإعلامي.بحسب التقديرات فإن هناك أكثر 4 الآف موظف أغلبهم على الملاك الدائم لكن بينهم 187 متعاقداً، و414 مما يعرف بعقود قرار 315.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *