مصادر:سومو باعت مليوني برميل من خام البصرة في بورصة دبي للطاقة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قالت ثلاثة مصادر بالقطاع النفطي ،الاربعاء، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت مليوني برميل أخرى من خام البصرة للتحميل في منتصف نوفمبر تشرين الاول الجاري عبر مزادات في بورصة دبي للطاقة .وباعت سومو مليون برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في 16-18 نوفمبر تشرين الثاني بسعر يزيد 11 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام.وباعت مليون برميل من خام البصرة الخفيف للتحميل في نفس المواعيد بسعر يزيد 18 سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي، وهو ما يقل على نحو طفيف عن سعر المزاد السابق يوم الاثنين.وقالت المصادر إن لدى المشترين خيار إرسال النفط إلى آسيا أو أوروبا.