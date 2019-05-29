مصادر:صالح سيتوجه إلى الرياض قريباً

مصادر:صالح سيتوجه إلى الرياض قريباً
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، اليوم الاربعاء، عن توجه رئيس الجمهورية إلى السعودية قريباً مبينة إن الزيارة تأتي لإخماد التصعيد بين أمريكا وإيران.وافادت المصادر ،إن “رئيس الجمهورية برهم صالح ينوي الذهاب إلى السعودية لاخماد التصعيد العسكري بين امريكا وايران ولضمان استقرار العراق”.وبيّنت ان “صالح ينتظر الوفود العراقية التي ستذهب إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر قبل توجهه للرياض”.واضافت ان، “العراق والكويت وسلطنة عمان يتحركون للعب دور الوسيط بي إيران وبين السعودية والإمارات بمعزل عن امريكا”.

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