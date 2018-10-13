مصادر:عبد المهدي سيعرض كابينته الوزارية على السيستاني لنيل بركاته عليها!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر سياسية مقربة، السبت، بأن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، يلوح بورقة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، لافتة إلى أن البوابة الالكترونية للترشيح للمناصب الوزارية كانت منفذ لمرشحي التيار الصدري.واضافت المصادر، إن “رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي لوح في لقاءات عقدها مع ممثلين ونواب منتسبين للأحزاب بأنه سيضطر إلى تحديد قائمة في تشكيلته الحكومية وعرضها على المرجع الديني الأعلى علي السيستاتي لنيل التزكية وتثبيت الحكومة دون حاجة إلى أي دعم حزبي”. وأشارت إلى، أن “عبد المهدي قابلته الكثير من الضغوط من الأحزاب واشتراط حقائب أساسية، خاصة ما تعلق بحقيبتي النفط والمالية مقابل دعمه في البرلمان”.وقالت المصادر، إن “عبدالمهدي لا يخفي استياءه مما يصله من رسائل شخصية من قبل قادة هذه الأحزاب وإعلانهم بشكل واضح أن بعض الوزارات من حصتهم”.ولاحظت تلك المصادر، أن “عبدالمهدي أبدى في لقاءاته مع ممثلي الأحزاب والمفاوضين تشددا على عكس ما هو متوقع، مبررة ذلك بدعم خفي من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يحاول النأي بنفسه عن الصراعات والمحاصصة التي تحيط بتشكيل الحكومة، لكنه يوجهها عن بعد، بهدف الاحتفاظ بصورته كزعيم يتسامى فوق الخلافات”.وتابعت، أن “ما شاب فكرة عبدالمهدي الشعبوية، والخاصة بالطلب من العراقيين ترشيح أنفسهم للحكومة عن بعد، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتمرير وزراء من التيار الصدري على اعتبار أن اختيارهم تم لكونهم رشحوا أنفسهم بشكل شخصي وليس مدفوعين من الصدر”.وليست خافية حملة الدعم التي يقودها التيار الصدري ونوابه لعبدالمهدي، وأن التشديد على ضرورة اختيار مستقلين وتكنوقراط في الوزارة الجديدة ربما يشرعن لدخول التيار من هذه البوابة للهيمنة على الحكومة المقبلة. بحسب المصادر.