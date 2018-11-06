مصادر:عبد المهدي فشل في تقديم مرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مصادر سياسية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن ينجح في تقديم مرشحي الحقائب الشاغرة إلى البرلمان خلال جلسة اليوم، عازية السبب إلى الخلافات بين الكتل السياسية.وافادت المصادر، إن “عبد المهدي يواجه تحديات صعبة في تمرير الموازنة المالية للعام المقبل، على رغم تعافي أسعار النفط وتوقع زيادة قيمة الموارد المالية التي سيحصل عليها العراق في العام المقبل، إلا أن مطالب مجالس المحافظات ووضع خطط لإعادة الإعمار والتحديات الأمنية تمثل عقبات أمام إقرارها في البرلمان سريعاً”.وبينت، أن “رئيس الوزراء يواصل عقد اجتماعات منفصلة مع قادة الكتل بعيداً من الإعلام، لحسم موضوع الحقائب الوزارية الثمانية الشاغرة في حكومته بعد تلقيه تحفظات عدة على المرشحين إليها، فيما ألمح نواب إلى أن عددا من وزراء الحكومة الجديدة قد يقالون بسبب شبهات فساد وشمولهم بإجراءات اجتثاث البعث”.وأكدت المصادر، أنها تستبعد أن “ينجح عبد المهدي في تقديم مرشحي الحقائب الشاغرة إلى البرلمان اليوم كما كان مقرراً، بسبب الخلافات بين الكتل خصوصاً حول مرشحي حقيبتي الدفاع والداخلية والتي يدير شؤونها عبد المهدي بالوكالة إلى حين حسم أمرها”.ويستأنف البرلمان جلساته اليوم، وعلى جدول أعماله مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل وتشكيل اللجان النيابية الدائمة ومناقشة أزمة نفوق الأسماك في جنوب البلاد، فيما خلا جدول الأعمال من التصويت على مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية في الحكومة.