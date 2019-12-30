مصادر:عبد المهدي لم يبلغ الحشد بالضربة الأمريكية رغم علمه المسبق بها

مصادر:عبد المهدي لم يبلغ الحشد بالضربة الأمريكية رغم علمه المسبق بها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، ان وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر أبلغ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بان امريكا ستوجه ضربة لمقرات كتائب حزب الله، مؤكدا ان عبد المهدي لم يحذرهم من ذلك.وقالت المصادر ، ان “عبد المهدي لم يبلغ الحشد الشعبي وكتائب حزب الله بنوايا الولايات المتحدة بالرد العسكري بعد ان ابلغه وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر بأن واشنطن ستنفذ ضربة جوية عقابية على مقرات تابعة لحزب الله”.واشارت المصادر الى ان “عبد المهدي  لم يكترث ولم يأخذ التهديدات الامريكية على محمل الجد واكتفى بابلاغهم ان مثل هذه الامور قد تزيد من تعقيد الاوضاع في المنطقة”.

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