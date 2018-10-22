مصادر:عبد المهدي يتوسط لترطيب الأجواء بين حزبي بارزاني وطالباني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مقربة، الاثنين، عن قيام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بوساطة صامتة، لترطيب الأجواء بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قبيل إعلان تشكيلته الحكومية بوقت لاحق من الاسبوع الحالي.وافادت المصادر، إن “عبد المهدي يقوم الآن بوساطة صامتة بهدف ترطيب الأجواء بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) التي تدهورت كثيراً عقب انتخاب رئيس الجمهورية برهم صالح”.وأضافت، أن “الأمر الذي شجع عبد المهدي على ذلك هو أولاً مقبوليته لدى الحزبين، مما يجعله وسيطاً صالحاً تماماً للقيام بمثل هذه المهمة، فضلاً عن حماس الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني للمشاركة في حكومته”.وأشارت المصادر، إلى أن “عبد المهدي يريد استثمار هذه المقبولية من جهة والحماس من جهة أخرى لدى بارزاني إلى تجسير الهوة بين الطرفين الكرديين، خصوصاً أن بقاء العلاقة متوترة بين الحزبين الكرديين، سواء في بغداد على صعيد رئاسة الجمهورية أو في كردستان على صعيد الحكومة القادمة التي ستشكل على ضوء نتائج الانتخابات لن يساعد على حسم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل خلال المرحلة المقبلة”.وتصاعدت حدة الخلافات والاتهامات بنقض الاتفاقات بين الحزبين الكرديين عقب انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية.