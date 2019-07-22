مصادر:عبد المهدي يزور طهران اليوم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية وزيارة قبر خميني

مصادر:عبد المهدي يزور طهران اليوم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية وزيارة قبر خميني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر حكومية، الاثنين، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يصل اليوم في زيارة إلى العاصمة الإيرانية.وافادت، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يزور اليوم، العاصمة الإيرانية”.وأوضحت، أن “عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية”.وسبق أن أكد عبد المهدي  ان ايران لها الفضل الكبير في دعم وحماية العراق .وأكدت المصادر أن عبد المهدي سيزور قبر صديقه خميني وقراءة سورة الفاتحة عليه وعلى موتى زعماء مشروع الثورة الإسلامية.

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