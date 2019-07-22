مصادر:عبد المهدي يزور طهران اليوم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية وزيارة قبر خميني

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- شبكة اخبار العراق
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حزب الدعوة:الانشقاق داخل الحزب حالة “ايجابية”!
عبد المهدي لوزيرة الدفاع البريطانية: بوجودي السلام سيتحقق في منطقة الخليج!
نائب كردي:تعيين هوارمي مساعداً لمسرور لشؤون الطاقة “فساد”
السلطة القضائية تطالب البرلمان برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد
النزاهة النيابية:زعماء الطبقة السياسية رفضوا إقرار قانون “من أين لك هذا؟”
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- عربية ودولية
الولايات المتحدة “قلقة”من الأنشطة الصينية المرتبطة بالغاز والنفط في بحر الصين الجنوبي
واشنطن:”غارديان”عملية عسكرية لتأمين الطرق البحرية في منطقة الخليج العربي
أمريكا تجدد دعوتها للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة
هوك: البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لبحث “الخطر الإيراني”
قناة إسرائيلية:أمريكا وإسرائيل طلبت من روسيا سحب إيران مليشياتها من العراق وسوريا ولبنان
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النزاهة النيابية تطالب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بفتح ملف فساد “اونا اويل”
المعموري:50 مليون دولار قيمة فساد عقد واحد فقط ذهب إلى جيب “المجاهد الحاج هادي العامري”
تقرير أمريكي: العراق أبو الزراعة والخير يستورد “طماطم إيرانية “بـمليار و700 مليون دولار
نائب:دول العالم ترفض الكشف عن الأموال العراقية المحتجزة لديها تحسبا من سرقتها من قبل الطاقم الحكومي
زنغنة:لا يمكن للسعودية والإمارات والعراق ملء فراغ نفط بلاده
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN