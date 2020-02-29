مصادر:علاوي يحاول كسب القوى الكردية في التصويت لحكومته

مصادر:علاوي يحاول كسب القوى الكردية في التصويت لحكومته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يجري اليوم لقاءات، لافتا إلى الحديث عن بدلاء عنه.وقالت المصادر، إن “علاوي يحاول اليوم أن يجري عدة لقاءات، وسيركز على الجانب الكردي محاولاً كسبه، لكن جهوده قد تبوء بالفشل”.وأشارت إلى، “الحديث عن مرشحين جدد كبدلاء عنه قد يتم طرحهم”.ومن المقرر ان يعقد مجلس الوزراء غد الأحد، جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة محمد علاوي.

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