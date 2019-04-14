مصادر:قسد تنقل طائرات النظام السوري إلى كردستان العراق

مصادر:قسد تنقل طائرات النظام السوري إلى كردستان العراق
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأن “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) نقتل طائرات مقاتلة من مطار الطبقة العسكري، شمال غربي مدينة الرقة، شمال شرقي سورية، إلى إقليم كردستان العراق.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً ظهرت فيه طائرات حربية ومعدات عسكرية محمولة على شاحنات كبيرة في ريف الحسكة.وأوضح الناشطون أن الشاحنات قادمة من مطار الطبقة العسكري، ودخلت عبر معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق.وأضافوا أن قوة عسكرية تابعة لـ”قسد” مزودة برشاشات متوسطة رافقت الرتل العسكري إلى مدخل المعبر الحدودي.وسيطرت “قسد” عام 2017 على مطار الطبقة العسكري في الريف الغربي للرقة بعد معارك مع تنظيم “داعش” الإرهابي استمرت لأسابيع.وبحسب مصادر محلية فإنه، خلال العامين الماضيين حوّل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية مطار الطبقة إلى غرفة عمليات له، وأقام فيه منطقة عسكرية محصنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *