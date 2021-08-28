مصادر:قمة “اماراتية – مصرية – قطرية” برعاية عراقية

مصادر:قمة “اماراتية – مصرية – قطرية” برعاية عراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر مطلعة، يوم السبت، بأن قمة “اماراتية – مصرية – قطرية” برعاية عراقية، قد عقدت على هامش مؤتمر بغداد.وقالت المصادر،لشبكة أخبار العراق، إن رئيس جمهورية العراق برهم صالح التقى، اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر حمد بن تميم، ورئيس وزراء الامارات محمد بن راشد في قمة ثلاثية مشتركة على هامش مؤتمر بغداد.وتحتضن العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت، مؤتمر التعاون والشراكة بمشاركة تسع دول .

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