مصادر:قمة “اماراتية – مصرية – قطرية” برعاية عراقية

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
البيان الختامي لقمة بغداد:ندعم جهود الحكومة في تعزيز مؤسسات الدولة
اللهيان يفجر مفاجئة:(300 )مليار دولار حجم الصادرات الإيرانية للعراق خلال السنوات الماضية
العاهل الأردني:العراق يعمل منذ أعوام لترسيخ دولة الدستور والقانون
ماكرون:فرنسا ستبقى ملتزمة بدعم العراق ودعم القوات العراقية
صالح والسيسي يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اللهيان يفجر مفاجئة:(300 )مليار دولار حجم الصادرات الإيرانية للعراق خلال السنوات الماضية
صالح والسيسي يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
الطاقة اللبنانية:النفط العراقي سيصل لبنان بداية الشهر المقبل
بالوثيقة ..إعفاء مسؤول في وزارة الكهرباء لتسريبه معلومات عن المفاوضات مع شركة توتال الفرنسية
ماكرون:بلادي مستمرة بالوقوف مع العراق في مواجهة التحديات
-
- رياضية
- تحقيقات
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
-
- متابعات خاصة
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN