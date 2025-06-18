مصادر برلمانية:تشكيل لجنة لمعرف اسباب عدم شراء العراق منظومات دفاعية متطورة

مصادر برلمانية:تشكيل لجنة لمعرف اسباب عدم شراء العراق منظومات دفاعية متطورة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مصادر برلمانية، الاربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الأمن والدفاع والنزاهة النيابيتين، لاستضافة الجهات المعنية والوقوف على أسباب التلكؤ في إجراءات شراء منظومات الدفاع الجوي.وأوضحت المصادر ، أن “اللجنة ستعمل كذلك على تفعيل ملف الاستجوابات الخاصة بعدد من الوزراء، تنفيذاً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.كما شهدت الاجتماعات النيابية دعوة عدد من الأعضاء إلى قطع العطلة التشريعية وإعادة عقد جلسات البرلمان، ويأتي هذا التحرك النيابي في ظل تصاعد المخاوف من الثغرات في منظومة الدفاع الجوي العراقية، خاصة في ضوء التوترات الإقليمية واستمرار تعرض بعض المواقع العسكرية لأعمال عدائية دون امتلاك قدرات ردع جوية كافية.

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