مصادر برلمانية:تشكيل لجنة لمعرف اسباب عدم شراء العراق منظومات دفاعية متطورة

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إيران:العراق مازال سوقاً مهماً استراتيجياً لبلادنا
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
مرصد العراق الأخضر:تعرض 40% من أراضي البلاد للتصحر بسبب قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا
المحكمة الاتحادية تقرر عدم تجاوز تقاعد المديرين العامين نسبة 80% من آخر راتب ومخصصات
وزارة التخطيط:العراق بعد 2003 دولة فاشلة
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الحشد الشعبي:سنغلق السفارة الأمريكية في بغداد
مصدر: المندلاوي “حرامي إطاري كبير” خارج المحاسبة والمسائلة
نواب ميليشيا العصائب:نؤكد دعمنا للموقف الحكومي والحشدوي الداعم لنصرة إيران
المالكي:سلاحي مازال موجهاً ضد إسرائيل لنصرة إيران حتى الموت
عضو في مجلس العلاقات الخارجية الامريكي:العراق بلد تابع لإيران
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