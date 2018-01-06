مصادر: تحالف سياسي بين العبادي وصالح وطالباني

بغداد/شبكة أخبار العراق- افادت مصادر سياسية من حزب الدعوة، السبت، حصول تحالف بين نجل القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل الطالباني والسياسي الكردي برهم صالح.واضافت ،إن “بافيل الطالباني هو أحد الحلفاء المحتملين للعبادي خلال أو بعد الانتخابات القادمة”.وتابعت أن “الحليف الكردي الأقرب للعبادي، بحسب هذه المصادر، هو السياسي الكردي البارز برهم صالح، الذي انشق عن حزب الطالباني، وشكل تحالفا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان، مستهدفا منصب رئيس الإقليم، بعد تنحي مسعود البارزاني عنه”.واشارت إلى أن “التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الذي شكله برهم صالح ربما يكون الحصان الرابح في أي انتخابات يشهدها إقليم كردستان قريبا”.