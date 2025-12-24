مصادر حشدوية:وصول زعماء الفصائل الحشدوية الرافضة لنزع سلاحها إلى طهران لـ”لتشاور”!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر إطارية حشدوية، امس الثلاثاء، بأن وفدا يمثّل عددا من الفصائل العراقية الرافضة للتخلي عن السلاح وصل خلال الساعات الماضية إلى إيران، في زيارة قالت إنّها مخصّصة لبحث تطورات ملف نزع السلاح والضغوط الامريكية المرتبطة به.وذكرت المصادر، أنّ الوفد يضم شخصيات سياسية وقادة من فصائل مسلحة، ومن المقرر أن يعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة مستقبل هذه الفصائل وترتيب مواقفها خلال المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة وآليات تنفيذ ذلك عمليا.وجاء هذا التحرك، بعد انقسام واضح في مواقف الفصائل داخل العراق بين جهات أعلنت صراحة أنّها لن تسلم سلاحها وتربطه بدورها في ما تسميه محور المقاومة، وأخرى أبدت استعدادا مبدئيا للدخول في مسار تسوية وتسليم أو تنظيم السلاح وفق تفاهمات سياسية وامنية لم تتبلور بشكل نهائي حتى الآن.

