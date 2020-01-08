مصادر حشدوية :مقتل وإصابة 280 جنديا أمريكا في قاعدة عين الأسد

مصادر حشدوية :مقتل وإصابة 280 جنديا أمريكا في قاعدة عين الأسد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افادت قناة العالم الفضائية ان حجم الخسائر جراء القصف الصاورخي الايراني على قاعدة عين الاسد غربي الانبار في صفوف الجيش الامريكي وصل الى 80 عسكريا امريكيا واکثر من 200 جريح فضلا عن حصول دمار هائل في القاعدة ،واوضحت القناة نقلا عن مصادرها في الحشد الشعبي عن مقتل ما لا يقل 80 جندياً أمريكيا  وجرح 200 اخرين في عملية قاسم سليماني الصاروخية التي نفذها الحرس الثورة الإسلامية رداً على مقتل لفريق قاسم سليماني ورفاقه .واشارت الى ان الطائرات الاميركية بدون طيار والمروحيات والتجهيزات العسكرية في قاعدة عين الأسد تلقت اصابات مباشرة وتضررت بشكل واسع،واكد مصدر مطلع ان القوات الاميركية تمنع الدخول لقاعدة عين الأسد في الانبار لمنعها من الاطلاع على عدد القتلى والجرحى وحجم الدمار.

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