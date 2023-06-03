مصادر حكومية وبرلمانية:(30) مليون دولار سنوياً نفقات “الإيفادات الخارجية” للرئاسات الثلاث

مصادر حكومية وبرلمانية:(30) مليون دولار سنوياً نفقات “الإيفادات الخارجية” للرئاسات الثلاث
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  كشفت مصادر حكومية وبرلمانية مختلفة ما تنفقه الدولة سنوياً على سفر المسؤولين إلى الخارج، في سياق ما يُعرف محلياً بـ”الإيفادات الخارجية”، بأكثر من 30 مليون دولار أميركي، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ورئاستَي الوزراء والبرلمان والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في البلاد”.وتؤكد المصادر ذاتها أن “تلك التكلفة الأعلى على مستوى دول المنطقة، لا سيّما أنّ العادة جرت أن يصطحب المسؤول عائلته أو حتى أصدقاءه في سفره المخصص لمهام رسمية للمصلحة العامة”.وأكدت المصادر أن العجز المالي في الموازنة تجاوز 64 تريليون دينار  مما يتطلب من المالية النيابية تقليل نفقات الايفادات الى (3 )مليون دولار سنويا بدلا من (30) مليون التي تذهب معظمها إلى جيوب المسؤولين بعنوان نفقات الايفاد.

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