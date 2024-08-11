مصادر سياسية:أمريكا تعهدت لأحزاب ولائية بدعم نظام الملالي في طهران مقابل عدم “استهداف” إسرائيل

مصادر سياسية:أمريكا تعهدت لأحزاب ولائية بدعم نظام الملالي في طهران مقابل عدم “استهداف” إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الاحد (11 آب 2024)، عن عقد وفود من السفارة الامريكية ببغداد لقاءات مع 6 أحزاب شيعية ولائية متنفذة   لإيصال رسائل لطهران لمنع الضربة ضد إسرائيل.وقالت المصادر، إن “السفارة الامريكية في بغداد عمدت خلال الأسبوع المنصرم الى اجراء لقاءات مكثفة مع 6 نخب سياسية شيعية ولائية  في مسعى لإيصال رسائل الى طهران حول الرد المفترض من قبلها على تل ابيب على خلفية اغتيال هنيه”.وأضافت، إن “السفارة كانت توصل 3 نقاط في لقاءاتها وهي خطورة التصعيد والحرب الشاملة وتبعات ذلك على المنطقة مع التلميح الى إمكانية ان تتخذ أمريكا خطوات تساعد في دعم النظام الايراني وخفض التوتر في الشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بالحرب في غزة”.وأشارت المصادر الى أن “الوفود الامريكية تلقت انتقادات على ازدواجية واشنطن في تعاملها مع الملف الفلسطيني من ناحية الادعاء بانها تريد السلام وهي تغدق على تل ابيب بعشرات الالاف من الأسلحة والذخائر وتوفر الغطاء الدبلوماسي لجرائم إبادة جماعية”، لافتة الى ان “المحور الذي كانت تردده الوفود هو أن التصعيد قد يقود الى متاهات خطيرة جدا في المنطقة”.

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