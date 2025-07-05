مصادر سياسية:الانتخابات المقبلة فاشلة “شيعياً”

مصادر سياسية:الانتخابات المقبلة فاشلة “شيعياً”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت مصادر سياسية، اليوم السبت، تسجيل نسبة مشاركة قليلة للمكون الشيعي في الانتخابات المقبلة، لاسيما في محافظة بغداد، مقارنة بالدورات السابقة ،وقال المصدر، إن “المؤشرات تفيد بأن نسبة قليلة جدا سيشاركون في الانتخابات المقبلة لرفضهم النظام السياسي الحالي المرتبط بإيران ، عازيًا ذلك إلى “سببين رئيسيين،الحكم الإيراني المطلق في العراق والثاني أصرار الزعامات الإطارية في مقدمتهم محمد السوداني على استمرار الفساد والفشل والتبعية الإيرانية .وأضاف أن “الانتخابات المقبلة ستكون فاشلة بامتياز.

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