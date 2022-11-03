مصادر سياسية:الحكومة الإطارية ستلغي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

مصادر سياسية:الحكومة الإطارية ستلغي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت مصادر خاصة، أن “السفيرة الأمريكية وعدت رئيس الوزراء العراقي بتحسين العلاقات بين واشنطن وبغداد حال إلغاء قانون «تجريم التطبيع» مع إسرائيل، وهو القانون الذي صوت عليه أعضاء مجلس النواب بالإجماع قبيل استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان”.وتابعت الصحيفة؛ أن “السوداني اجتمع مع بعض قادة «الإطار التنسيقي» الذي تشن فصائلهم المسلحة هجمات على المصالح الأمريكية في العراق بما فيها سفارة الولايات المتحدة عارضاً عليهم المطالب الأمريكية، غير أن الاجتماع، وفقاً للمصادر، انتهى دون التوصل إلى شيء”.وبحسب المصادر”عن محاولات رئيس الوزراء الجديد ممارسة الضغط المالي على موازنات رئاسة البرلمان وموازنات ملفات أخرى لتمرير مشاريع قوانين ستحيلها الحكومة لمجلس النواب قريباً بما فيها مشروع قانون يلغي تجريم التطبيع مع إسرائيل”.

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