مصادر سياسية:الحلبوسي متخوف من المطالبة بانتخابات جديدة

مصادر سياسية:الحلبوسي متخوف من المطالبة بانتخابات جديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مقربة من تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، الثلاثاء، عن تخوفه من اي مبادرة لاجراء الانتخابات المبكرة.وأفادت المصادر ،ان” نواب عدة من تحالف الحلبوسي عبروا عن رفضهم لاي مبادرة لاجراء انتخابات مبكرة لاسباب متعددة ابرزها بان الاجواء العامة في المحافظات المحررة غير مستعدة لهذه الخطوة خاصة مع الاشكاليات الاخيرة وضعف شعبية التحالف”.واشارت الى ان” تحالف الحلبوسي يخشى فقدانه الاغلبية في المحافظات المحررة وتقلص مقاعده بشكل كبير خاصة وان سياساته اثارت امتعاض عشائر وقوى شعبية بدأت تعبر عن انزعاجها بشكل علني”، لافتة الى ان “الجزء الاكبر من نواب السيادة لايدعم اي خطوة او مبادرة لاجراء الانتخابات المبكرة في كل الاحوال”.وتعرض تحالف الحلبوسي في الاشهر الاخيرة الى انتقادات حادة من قبل قواعده الشعبية بسبب اخطاء متكررة في ادارة ملفات متعددة خاصة في المحافظات المحررة.

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