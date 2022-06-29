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المالكي والسفير الأردني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق والأردن
حزب طالباني:على حزب بارزاني تنفيذ شروطنا مقابل الإتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية
نائب:نحترم انسحاب نواب حركة حقوق من البرلمان
زعيم ميليشيا جند الإمام:صوت الإطار سيكون إلى برهم صالح
مصادر سياسية:الحلبوسي يدعو نوابه لاجتماع عاجل لمعالجة الخلافات
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الاتحاد الوطني:الإقليم غير مشمول بموازنة 2022 لعدم التزام حكومته بتعهداتها المالية
العصائب تطالب حكومة الكاظمي بردع حكومة الإقليم وإلزامها بتطبيق القوانين
الموارد المائية:إيران لاتحترم العراق والاتفاقيات الدولية بشأن ملف المياه
المالية النيابية:الوفرة المالية ستذهب إلى قانون الأمن الغذائي!
المالية النيابية:العام الحالي بلا موازنة
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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