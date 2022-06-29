مصادر سياسية:الحلبوسي يدعو نوابه لاجتماع عاجل لمعالجة الخلافات

مصادر سياسية:الحلبوسي يدعو نوابه لاجتماع عاجل لمعالجة الخلافات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية، الاربعاء، عن دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى اجتماع عاجل لتحالف السيادة في بغداد لاحتواء الخلافات المتزايدة التي نشبت داخل التحالف.وقالت المصادر ،ان” تصاعد الخلافات الداخلية في تحالف السيادة ووجود مؤشرات على انشقاق من 7-9 نواب خلال الايام القادمة دفعت الحلبوسي الى دعوة التحالف بجميع مكوناته الى اجتماع عاجل في بغداد ربما سيعقد خلال 72 ساعة”.واضافت المصادر،ان” نواب عدة اصبحوا اكثر قناعة بان السيادة فقد بريقه ونشاطه وان الانشقاق منه مجرد وقت خاصة مع الخلافات الحادة في رسم سياسته الداخلية والخارجية باتت نقطة ساخنة في أقطابه مؤخرا مع خروج ابو مازن ونوابه”.واشارت الى ان “الاجتماع يأتي لاحتواء الخلافات الداخلية والخشية من ان تكون الانشقاقات المقبلة اكبر لتسهم في تحويل السيادة الى مجرد تكتل نيابي صغير”.

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